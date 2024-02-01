شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على نسخة من القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين، وذلك عقب إعلان اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات قد أعلنتها، اليوم الخميس، تمهيدا للتصويت بالانتخابات يوم 23 فبراير المقبل، نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 19p74، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.

وكان قد فوجئ أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، صباح اليوم الخميس، بتداول القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى عبر مجموعات الواتس آب، وصفحات الفيس بوك، بينما لم يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية للنقابة العامة للمهندسين، كما هو متعارف عليه، وكما تم إعلان القوائم الأولية للمرشحين منذ عدة أيام.

وتجرى انتخابات التجديد النصفى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

وكانت قد شهدت عملية الترشح إقبالًا لافتًا من المهندسين، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية بلغ (1008) مرشحًا، إذ تقدم 374 مرشحًا لعضوية مجالس الشعب، و 634 مرشحًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، بينما يبلغ إجمالي عدد المقاعد الشاغرة من مقاعد الشعب الهندسية السبع ومقاعد النقابات الفرعية التي سيتم المنافسة عليها هي (218) مقعدا.