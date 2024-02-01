شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الحسن: الجماعات الدينية تستخدم الدين من أجل الوصول للسلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أبو الحسن، مدير تحرير صحيفة الأهرام، أن الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى أبوظبى للسلم، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعى يشدد على أن الجهاد فى سبيل الله ليس قتالاً، موضحا أن الجهاد فى حقيقته وسيلة للسلم والأمن، منها مساعدة الضعفاء والدفاع عن الوطن، وهذا هو الجهاد الأكبر، هو الدفاع النفس والدين والوطن. جاء ذلك خلال محاضرة عن المؤتمر الأفريقى لتعزيز السلم "دافوس العلماء"، بمعرض الكتاب.

وأشار الدكتور محمد أبو الحسن، المنتدى الأفريقى لتعزيز السلم "دافوس العلماء" باعتباره منبرا هاما فى ظل الأزمات المستمرة فى جميع أنحاء القارة، موضحا أن الدين ليس عامل تأخر، على العكس تماما هو عامل تقدم.

وأوضح أن الملتقى الأفريقى يتبنى إعادة بناء العلوم والمعارف، لافتا إلى أن الجماعات الدينية تستخدم الدين من أجل الوصول للسلطة.

ولفت إلى أهمية الحفاظ على الأوطان والدول من التمزق والدمار، وهو ما أكد عليه الملتقى الأفريقى لتعزيز السلم، مشيدا بالدور الكبير للشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى أبوظبى للسلم، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعى.

وأوضح أن الملتقى الأفريقى نجح فى عقد هذا العام دورته الرابعة لبحث تفعيل دور التعليم العتيق للحفاظ على الهوية من العولمة.