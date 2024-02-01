شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: مقترح الهدنة فى غزة قوى والمناقشات بشأنه مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر فى مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الاخبارية أن مقترح الهدنة فى غزة قوى والمناقشات بشأنه مستمرة ولا يمكن تقديم أى تفاصيل إضافية حوله فى الوقت الحالى، واننا مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية ضد عنف المستوطنين الإسرائيليين.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحى فى قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلى نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات فى غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.