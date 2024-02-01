الخشت: جامعة القاهرة تتوسع فى استقدام أساتذة الأجانب فى كافة التخصصات

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد الخشت، أن هيئة التدريس بجامعة القاهرة تعد من أقوى هيئات التدريس على مستوى العالم العربى، مشيرا إلى أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة هى التى تقوم عليها معظم الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر، مؤكدًا أن جامعة القاهرة لا تبخل على أى جامعة بكوادرها لأننا نعمل لهدف واحد من أجل تقدم الوطن.

‏وقال الدكتور محمد الخشت، خلال حواره التليفزيونى مع الدكتورة درية شرف الدين فى برنامج حديث العرب من مصر المذاع على الفضائية المصرية، إن جامعة القاهرة تفتح المجال للبعثات المختلفة وفى نفس الوقت تتوسع فى استقدام أساتذة الأجانب فى كافة التخصصات، حيث تم استقطاب علماء من أبرز دول العالم للتدريس فى كافة الكليات، بهدف سد الفجوة المعرفية ونقل الخبرات وزيادة الوعى لدى الطلاب بثقافات وحضارات الدول المختلفة وزيادة الاحتكاك بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعلماء الأجانب، بما يساهم فى وجود خريجين مؤهلين للعمل داخليا وخارجيا.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة بدرس بها حاليا نحو 22 ألف طالب وافد من مختلف الجنسيات، وهو تأثير كبير فى قوة مصر الناعمة فى الخارج، وهو انعكاس كبير لحجم التقدم فى جامعة القاهرة ومناهجها العلمية الحديثة، مؤكدا أن جامعة القاهرة وفقًا لتصنيف ليدن الهولندى تعد من أفضل 1‎%‎ من الجامعات على مستوى العالم.