شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: توفير حقن السابانا لمنع الحمل بالوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أنه يتم توفر وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة منها طويلة المفعول مثل اللولب النحاسي والهرموني وكذلك كبسولة الإمبلانون نكست كما تم توفير حقن السايانا والتي تم إضافتها مؤخرًا لوسائل تنظيم الأسرة وتؤخذ تحت الجلد لتلبية احتياجات جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض الحاجة غير الملباة.

من جانبه قال الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن أحدث وسائل تنظيم الأسرة الجديدة هو اللولب الهرمونى الذى يصل ثمنه إلى ألف جنيه إلى وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتوفير اللولب الشجيرى وهو لولب يكون أكثر ثباتا من اللولب العادى، ويستخدم أثناء الولادة القيصرية، مضيفا، أننا وفرنا أيضا أقراص منع الحمل وهى من الوسائل الجديدة الخالية من الآثار الجانبية، وهناك حقنة ذاتية الأخذ شبيهة بحقنة الأنسولين يمكن للسيدة أن تعطيها لنفسها، حيث تؤخذ تحت الجلد وتعطى فترة أمان لمدة 3 شهور، وهى من أحدث الوسائل التى تم توفيرها.

وأشار إلى انه سيتم نشر عيادات متنقلة في مختلف المحافظات في جميع أنحاء مصر، من أجل إتاحة تقديم خدمات الرعاية الصحية، مثل فحوصات أمراض النساء، والتشخيص بالموجات فوق الصوتية ورعاية ما قبل الولادة وخدمات طب الأطفال وحديثي الولادة، كما يتم عقد ندوات توعية تستهدف مجموعات مختلفة من النساء في سن الإنجاب للتأكيد على أهمية تنظيم الأسرة.