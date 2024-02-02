شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالكونجرس: أطفال غزة ليسوا مدنيين أبرياء ولن نعطى دولارا للأونروا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بريان ماست النائب الجمهورى عن ولاية فلوريدا الأمريكية، إن الأطفال الذين قتلوا فى غزة "ليسوا مدنيين أبرياء".

وواجه أعضاء مجموعة الناشطين اليساريين "كود بينك"، ماست فى قاعات الكونجرس ووصفوه بأنه "قاسى القلب" لدعمه القوى للحرب الإسرائيلية المستمرة فى غزة، والتى أدت إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطينى، 70% منهم من النساء والأطفال، فيما يعانى مئات الآلاف من سكان غزة من الجوع والأمراض.

وقالت إحدى أعضاء المجموعة لماست: "أنت بلا قلب"، وسألته أخرى عما إذا كان قد رأى صور الأطفال القتلى والمحتضرين فى غزة، فردّ قائلا: "هؤلاء ليسوا مدنيين فلسطينيين أبرياء".

ومن ثم سألته أخرى: "ماذا عن نصف مليون شخص يموتون جوعا؟"، ليجيب بأن "النصف مليون شخص الذين يتضورون جوعا حتى الموت هم الذين يجب أن يخرجوا ويشكلوا حكومة لا تقوم بمهاجمة إسرائيل بشكل يومى".

كما دعا إلى تدمير المزيد من البنية التحتية فى غزة، وقال إنه يريد التأكد من "ألا نعطى دولارا واحدا أو سنتا واحدا للأونروا وأن تلغى تماما".

واعتبر أن "الأمم المتحدة كانت غبية لأنها أنشأت الأونروا".