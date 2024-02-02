شكرا لقرائتكم خبر عن يسبب السرطان.. رئيس شعبة الذهب يحذر من شراء "الذهب الصيني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، من شراء ما يسمى بـ"الذهب الصيني"، مشيرا إلى أنه قد يصيب الإنسان بالسرطان.

وأضاف ناصف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون": "الذهب الصيني المنتشر بالأسواق تسميته خاطئة، فهو إكسسوار، وطبيعة إنتاجه ضارة بالصحة، لأنه يؤخذ من فضلات المعادن، ويتم تسييح هذه المعادن ويتم تشكيلها على هيئة مجوهرات خاتم أو إسورة".

وأردف: "ما يسمى بالذهب الصيني داخل في تصنيعه زنك ونيكل ورصاص، وهذه المعادن ملامستها للجلد قد يصيب الإنسان بالسرطان".