أخبار مصر

ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 2/2/2024 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 2/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:16  ص

 

موعد صلاة الظهر 12:08 ص

 

موعد صلاة العصر 10: 3

 

موعد صلاة المغرب 5:32 م

 

موعد صلاة العشاء  6:51

 

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         

 

وقت صلاة الفجر 5:22 ص

 

موعد صلاة الظهر 12:13

 

موعد صلاة العصر 3:13

 

موعد صلاة المغرب 5:35 م

 

موعد صلاة العشاء 6:55 م.  

 

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 

وقت صلاة الفجر 5:12

 

موعد صلاة الظهر 12:04 م

 

موعد  صلاة العصر 3:05 م 

 

موعد صلاة المغرب 5:28 م

 

موعد صلاة العشاء 6:47  م.         

 

  

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 5:02

 

وقت صلاة الظهر 11:56 

 

موعد صلاة  العصر 3:01 م

 

وقت صلاة المغرب 5:24 م

 

وقت صلاة العشاء 6:41 م.     

 

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:06  ص

 

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

 

موعد صلاة العصر 11: 3

 

موعد صلاة المغرب 5:35 م

 

موعد صلاة العشاء 6:49

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements