شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 2/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:16 ص موعد صلاة الظهر 12:08 ص موعد صلاة العصر 10: 3 موعد صلاة المغرب 5:32 م موعد صلاة العشاء 6:51 مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:22 ص موعد صلاة الظهر 12:13 موعد صلاة العصر 3:13 موعد صلاة المغرب 5:35 م موعد صلاة العشاء 6:55 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 5:12 موعد صلاة الظهر 12:04 م موعد صلاة العصر 3:05 م موعد صلاة المغرب 5:28 م موعد صلاة العشاء 6:47 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:02 وقت صلاة الظهر 11:56 موعد صلاة العصر 3:01 م وقت صلاة المغرب 5:24 م وقت صلاة العشاء 6:41 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:06 ص موعد صلاة الظهر 12:02 ص موعد صلاة العصر 11: 3 موعد صلاة المغرب 5:35 م موعد صلاة العشاء 6:49

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