شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 2/2/2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع غدا أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من 6 - 7 درجة مئوية، مع فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

ومتوقع أيضا اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وخليج السويس تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة.. القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 ، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 08.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية..

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 06 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 01- العظمى 13

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 03- والعظمى 09

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 14

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 04 والعظمى 14

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 06 والعظمى 16

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 04 والعظمى 17

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 04 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 04 والعظمى 18

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 08 والعظمى 17