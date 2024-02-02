شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح من المرور للوقاية من الحوادث أثناء سقوط الأمطار بالمحاور والان مع تفاصيل الخبر
1- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.
2- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.
3- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
4- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 8 أمتار لكل 10 كيلو مترات بالسرعة، بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو مترا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.
5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.
6- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.
7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.
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