شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 17 بيتا من بيوت الله اليوم منها 14 مسجدا جديدا و3 صيانة والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
1. مسجد الصفا - عزبة الهوانم – كفر الدنوهيا – الزقازيق
2. مسجد باسم – قنتير – فاقوس
3. مسجد الشيخ سليمان العزازي – العزيزية – منشأة رضوان – أبو كبير
4. مسجد القديم – الرياض – أبو كبير
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
5. مسجد السلام – قرية الحديقة - مركزطما
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
6. مسجد الأنوار المحمدية – قرية طحا بوش – مركز ناصر
7. مسجد السلام – قرية بليفيا– مركز بني سويف
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
8. مسجد النور – أولاد الشيخ -مغاغة
9. مسجد عثمان بن عفان – منشية الدهب
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
10. مسجد نور الإسلام – باجة الشيخ – العياط
11. مسجد طرخان - الصف
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
12. مسجد الحاجة رزقة – عرب بني هلال - القوصية
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
13. مسجد بدر المنشية الجديدة – مركز الدلنجات
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
14. مسجد سلام – قرية سلام – تيدا– سيدي سالم
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف السويس
م المسجد وعنوانه
1. مسجد عمر بن عبد العزيز - العمدة – حي الجناين
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
2. مسجد الخير – منطقة صلاح الدين – حجازة قبلي - قوص
مديرية أوقاف مطروح
م المسجد وعنوانه
3. مسجد الفردوس أبو بكر الصديق - سيوة
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