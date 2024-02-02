شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى: أحرزنا تقدمًا ممتازًا فى مراجعة برنامج مصر الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، أن فريقاً من صندوق النقد الدولى زار مصر خلال الفترة من 17 يناير و1 فبراير 2024، وأجرى مناقشات مهمة مع الحكومة المصرية.

وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، فى بيان صحفى، أن فريق صندوق النقد أجرى تقدماً ممتازاً فى المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من الصندوق.

وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، إلى أنه تم الاتفاق على زيادة الانفاق الإجتماعى ودعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدة أن المناقشات بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية مستمرة خلال المرحلة المقبلة.