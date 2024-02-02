شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مرشحا يتنافسون فى انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين أوراق 19 مرشحا على منصب النقيب العام و255 مرشحا على عضوية المجلس فى الانتخابات المقررعقدها فى 9 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تعلن نقابة المحامين الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، وتلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024، والفصل فى الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، وكشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024، كما تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، وإعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024، على أن تجرى الانتخابات يوم السبت الموافق 9/3/2024، والإعادة يوم السبت الموافق 23/3/2024.