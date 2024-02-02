أخبار مصر

19 مرشحا يتنافسون فى انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مرشحا يتنافسون فى انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين أوراق 19 مرشحا على منصب النقيب العام و255 مرشحا على عضوية المجلس فى الانتخابات المقررعقدها فى 9 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تعلن نقابة المحامين الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، وتلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024، والفصل فى الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق  8/2/2024، وكشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024، كما تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، وإعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024، على أن تجرى الانتخابات يوم السبت الموافق 9/3/2024، والإعادة يوم السبت الموافق 23/3/2024.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements