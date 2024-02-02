شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات عن منشأة تجارية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة خدمة استخراج شهادة بيانات عن منشأة تجارية، وذلك ضمن عشرات الخدمات المهمة التى تقدمها للمواطنين، منها: (قيد اتحاد شاغلين - استخراج تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة - استخراج شهادة بيانات عن منشأة سكنية - استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، استخراج شهادة بموقف عقار – استخراج شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم).

ويمكن للراغبين فى استخراج شهادة بيانات عن منشأة تجارية فى الجيزة، التقدم بطلب للمركز التكنولوجى فى الحى أو المركز والمدينة التابعين لها، مع تقديم الأوراق والمستندات التالية..

- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

- المستند المؤيد لصفة مقدم الطلب للاطلاع.

- توكيل رسمي من المالك/المالكين، حال الوكالة، عقد الإيجار، حال تقديم الطلب من مستأجر، كما يقدم الخطاب الموجه من إحدى الجهات الرسمية (محكمة/بنك/…..) في حالة طلب الشهادة لإحدى هذه الجهات.

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة شهدت تطويرًا شاملًا بما يليق بتقديم خدماتها على أكمل وجه للمواطنين ووفقًا لتوجهات الدولة فى ذلك الصدد، حيث تم تطوير ورفع كفاءة 19 مركزًا تكنولوجيًا بالأحياء والمراكز وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن يأتى تنفيذًا لخطة الإصلاح الإدارى والتنمية المستدامة والتحول الرقمى للحكومة المصرية، والتى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحقيق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية بالمحليات باستخدام نظام مركزى موحد على مستوى جميع الوحدات المحلية.