الكنيسة تواصل استقبال التبرعات بشأن المساعدات لصالح أهالى قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - وحذر خبراء أمميون لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن العملية العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة أصبحت الأكثر دموية وخطورة بالنسبة للصحفيين فى التاريخ الحديث.

وأعرب الخبراء ومنهم إيرين خان المقررة الخاصة المعنية بحماية وتعزيز حرية الرأى والتعبير وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فى بيان لهم فى جنيف، أمس الخميس، عن قلقهم إزاء الأعداد المرتفعة للغاية من الصحفيين والعاملين فى مجال الإعلام الذين قتلوا أو تعرضوا للهجوم أو أصيبوا أو اعتقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة فى غزة فى الأشهر الأخيرة وذلك في تجاهل صارخ للقانون الدولى وأدان الخبراء جميع عمليات القتل والتهديدات والاعتداءات على الصحفيين ودعو جميع أطراف النزاع الى حمايتهم.

وأشار البيان إلى تقارير الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 122 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام فى غزة وإصابة العديد منهم منذ 7 أكتوبر الماضى بالاضافة الى مقتل ثلاثة صحفيين في لبنان نتيجة القصف الاسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية.

ولفت البيان إلى أن القوات الاسرائيلية قد اعتقلت عشرات الصحفيين الفلسطينيين فى كل من غزة والضفة الغربية، حيث تزايدت المضايقات والترهيب والاعتداءات على الصحفيين منذ هجمات 7 أكتوبر.