شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لصرف السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية بمحافظات الوجه القبلى اليوم الجمعة، لاستمرار طرح اللحوم بأسعار مخفضة، حيث تطرح اللحوم الطازجة السودانية بأسعار مخفضة، كما يتم طرح السكر الحر بسعر 27 جنيها إضافة إلى توفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وكانت وزارة التموين قد أكدت أن عدد المستفيدين من الدعم يصل إلى 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يومياً كل الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها على البطاقات التموينية لا سيما الزيت والسكر والمكرونة وكل السلع الأخرى، كما أن نصيب المواطن على بطاقة الدعم محدد بكميات من الزيت والسكر والمكرونة تموينياً، بالاضافة الى السكر الحر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، بالإضافة إلى باقى الدعم يستطيع المواطن صرف أى سلع أخرى به من داخل قائمة السلع التموينية التى تشمل 30 صنفا.