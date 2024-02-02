شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن حجز أتوبيسات سوبرجيت التابعة لوزارة النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” قائمة بأماكن حجز حافلات سوبرجيت التابعة لوزارة النقل وأماكن ووسائل الحجز والخدمات المتنوعة المتميزة التى يتم تقديمها لجمهور الركاب. أماكن حجز سوبرجيت المطار - مطار القاهرة موقف الحافلات الدائرى الجديد - تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس رمسيس - 149 شارع رمسيس - أمام إدارة تشغيل المترو الترجمان- ميناء القاهرة البرى - الترجمان - السبتية عبد المنعم رياض - 12 شارع الجلاء - ميدان عبد المنعم رياض الجيزة - شارع مراد ناصية قرة بن شريك - نافع بن يزيد نادي السكة - طريق النصر شارع مصر للسياحه عدلى منصور - أمام محطة مترو عدلى منصور محرم بك - موقف محرم بك العام - مكتب رقم ( 4 ، 5 ) سیدی جابر - محل 2 / 9 محطة ترام سيدى جابر الطريق الطالع ميامي - عقار رقم 20 الدور الأرضي ش اسكندر الأكبر مرسى مطروح - ك 2 طريق مطروح / الإسكندرية بورسعيد- محطة السكة الحديد المنيا - أسفل كوبري الاخصاص أسيوط - موقف المعلمين الجديد محل رقم ٤ سوهاج - شارع سيالة أولاد نصير أمام مركز سوهاج قنا- طريق مصر أسوان بجوار عمارة الفوال الأقصر - مكتب رقم 10 جنوب محطة قطار الأقصر سفاجا - آخر الشارع الخلفي بجوار شركة الكهرباء ميناء سفاجا- ميناء سفاجا البحرى الغردقة- ش النصر الرئيس أمام هندسة كهرباء الغردقة الغردقة- خلف مدرسة الجيل الصاعد - الموقف العام شرم الشيخ - محطة الوطنية - حي النور مكتب رقم ( 5 ) شرم الشيخ- محطة الرويسات - الموقف العام نويبع- ميناء نويبع الساحل الشمالي - الساحل الشمالى ( موسمى ) السويس - شارع عثمان مدينه السلام

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