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تعرف على أماكن حجز أتوبيسات سوبرجيت التابعة لوزارة النقل

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” قائمة بأماكن حجز حافلات سوبرجيت التابعة لوزارة النقل وأماكن ووسائل الحجز والخدمات المتنوعة المتميزة التى يتم تقديمها لجمهور الركاب. 

 

أماكن حجز سوبرجيت

 

المطار - مطار القاهرة موقف الحافلات

 

الدائرى الجديد - تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس

 

رمسيس - 149 شارع رمسيس - أمام إدارة تشغيل المترو

 

الترجمان- ميناء القاهرة البرى - الترجمان - السبتية 

 

عبد المنعم رياض - 12 شارع الجلاء - ميدان عبد المنعم رياض

 

الجيزة - شارع مراد ناصية قرة بن شريك - نافع بن يزيد

 

نادي السكة - طريق النصر شارع مصر للسياحه

 

عدلى منصور - أمام محطة مترو عدلى منصور

 

محرم بك - موقف محرم بك العام - مكتب رقم ( 4 ، 5 )

 

سیدی جابر - محل 2 / 9 محطة ترام سيدى جابر الطريق الطالع

 

ميامي - عقار رقم 20 الدور الأرضي ش اسكندر الأكبر

 

مرسى مطروح - ك 2 طريق مطروح / الإسكندرية

 

 

بورسعيد- محطة السكة الحديد

 

المنيا - أسفل كوبري الاخصاص

 

أسيوط - موقف المعلمين الجديد محل رقم ٤

 

سوهاج - شارع سيالة أولاد نصير أمام مركز سوهاج

 

قنا- طريق مصر أسوان بجوار عمارة الفوال

 

الأقصر - مكتب رقم 10 جنوب محطة قطار الأقصر

 

سفاجا - آخر الشارع الخلفي بجوار شركة الكهرباء

 

ميناء سفاجا- ميناء سفاجا البحرى

 

الغردقة- ش النصر الرئيس أمام هندسة كهرباء الغردقة

 

الغردقة- خلف مدرسة الجيل الصاعد - الموقف العام

 

شرم الشيخ - محطة الوطنية - حي النور مكتب رقم ( 5 )

 

شرم الشيخ- محطة الرويسات - الموقف العام

 

نويبع- ميناء نويبع

 

الساحل الشمالي - الساحل الشمالى ( موسمى )

 

السويس - شارع عثمان مدينه السلام

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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