شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تنشر سيارات إغاثة بجميع الطرق تحسبا لهطول أمطار والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من (6 - 7 درجة مئوية)، مع فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى (أقل من صفر درجة مئوية).
ومتوقع أيضا اليوم الجمعة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وخليج السويس، تمتد خفيفة الى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
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