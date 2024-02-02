شكرا لقرائتكم خبر عن 78% من القراء يطالبون بتشديد عقوبة التعدى على شبكات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد عقوبة التعدى على شبكات الاتصالات، أيد غالبية القراء مطالب تشديد عقوبة التعدى على شبكات الاتصالات. وأيد 78% من القراء مطالب مطالب تشديد عقوبة التعدى على شبكات الاتصالات، بينما عارض 22% من القراء مطالب تشديد عقوبة التعدى على شبكات الاتصالات

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