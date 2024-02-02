شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار متفاوتة وثلوج على سانت كاترين والصغرى بالقاهرة 9 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع اليوم أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من (6 - 7 درجات مئوية)، مع فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى (أقل من صفر درجة مئوية).

ومن المتوقع أيضا اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وخليج السويس، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 ، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 08.