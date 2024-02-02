شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقى طلبات التظلم على نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الإدارات التعليمية فى محافظة الجيزة اعتبارًا من الأحد 4 فبراير 2024 تلقى طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وتستمر فترة استقبال طلبات التظلم للطلاب المتضررين من نتيجة الفصل الدراسي الأول سواء طلاب صفوف النقل (صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي) أو طلاب الشهادة الإعدادية لمدة 15 يومًا، وذلك حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه لتقديم طلب تظلم على نتيجة صفوف النقل من (الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي)، يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها، وسداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ 20 جنيها في المادة الواحدة، وذلك طبقًا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته، وحال أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

وأوضحت أنه لتقديم طلب تسلم على نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية"، يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ خمسة وثلاثون جنيهًا فى المادة الواحدة، وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

وأشارت إلى أنه يتم التوجه بعدها للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها، وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته، وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت يوم الأربعاء نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفوف (الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي) داخل المدارس، كما أعلنت نتائج الصفين (السادس الابتدائي والثاني الإعدادي) في المدارس أمس الخميس.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا ولأول مرة من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، من (الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي)، وذلك من خلال الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/.