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وزارة الأوقاف تطلق اليوم 10 قوافل دعوية كبرى

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الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القاهرة - سامية سيد - الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب لؤى على

الجمعة، 02 فبراير 2024 08:00 ص
فى إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق اليوم الجمعة (2/ 2/ 2024م) عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالى:

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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