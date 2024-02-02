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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تطلق اليوم 10 قوافل دعوية كبرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى علىالجمعة، 02 فبراير 2024 08:00 ص
فى إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق اليوم الجمعة (2/ 2/ 2024م) عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالى:
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