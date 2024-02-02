شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية على دمشق.. والدفاعات السورية تتصدى لعدد من الصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش السوري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت عدوانا جويا على جنوب دمشق، وفق ما ذكر التلفزيون السوري.

وأضاف في بيان، أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت بعض الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل واقتصرت الخسائر على الماديات.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلية من حين لأخر غارات جوية على أهداف في الأراضي السورية، بحجة أنها مصدر قلق لتل أبيب.

كما كما تواصل تل أبيب الحرب على غزة لليوم الـ119 على التوالي وواصل جيش الاحتلال قصف مناطق مختلفة بالقطاع، في ظل اشتباكات مستمرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في عدد من المحاور، وأعلن الجيش الإسرائيلي سحب اللواء 55 مظليين من خان يونس.