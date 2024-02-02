شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: إطلاق صواريخ على مبنى في مستوطنة كريات شمونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلي، منذ قليل، بإصابة مبنى في مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ، وفق خبر عاجل عرضته قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.