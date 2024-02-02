شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 8 آلاف فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من قطاع غزة للتكفل العاجل بهم وهناك سوء تغذية في قطاع غزة والوضع قد يتفاقم بشكل أكبر، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه ينبغي السماح بإدخال المواد الغذائية والمساعدات بشكل عاجل لقطاع غزة، وأن نحو 100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة وهذه نسبة كبيرة جدا بالنظر لعدد السكان المقدر بمليونين.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.