شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البوليفى يشيد بالموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس البوليفى لويس أرسى كاتاكورا بالموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية.. داعيا إلى تكثيف جهود المجتمع الدولى للتعامل مع الكارثة الإنسانية التى يعيشها الشعب الفلسطينى، فضلا عن العمل على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتكثيف الضغط لإنهاء العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين ووقف التهجير.

جاء ذلك خلال تقديم السفير المصري حاتم النشار أوراق اعتماده لرئيس بوليفيا، خلال مراسم الاستقبال التي تمت في القصر الرئاسي بالعاصمة لاباز.

وذكرت وزارة الخارجية - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الجمعة، أن السفير المصري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره البوليفي، مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، حيث تمتد العلاقات الدبلوماسية لأكثر من 64 عاماً.

ونوه السفير المصري حاتم النشار - بحسب البيان - بالمستوى الذي وصلت إليه تلك العلاقات خلال السنوات الأخيرة.. معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة والعمل على تنميتها، وكذا فتح مجالات جديدة من التعاون المشترك.

ومن جانبه، أعرب الرئيس البوليفي عن ترحيبه بتولي سفير مصر مهام منصبه الجديد، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين والتنسيق المشترك في المحافل الدولية.

كما حرص الرئيس البوليفي، خلال اللقاء، على التعرف على تطورات الوضع الراهن في قطاع غزة، حيث قدم السفير المصري شرحاً لآخر تطورات الأوضاع، مستعرضاً ثوابت الموقف المصري سواء فيما يتعلق بالدفع نحو وقف كامل لإطلاق النار أو التأكيد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية.