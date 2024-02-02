شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الزراعة تعلن فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، فتح معبر رفح أمام الجرحى والمصابين واستمرار دخول المساعدات إلى غزة، فيما أعلنت وزارة الزراعة فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية، وكذلك استمرار موجة الطقس البارد وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وإلى التفاصيل.





معبر رفح أبوابه مفتوحة أمام دخول المساعدات واستقبال جرحى ومصابى غزةشهد معبر رفح بين مصر وفلسطين اليوم تواصل عبور المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية والأدوية والوقود لقطاع غزة، واستقبال الجرحي والمصابين والمرضي الفلسطينين والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة من القادمين من غزة.

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الزراعة تعلن فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصريةأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن نجاح الحجر في فتح الأسواق البرازيلية امام البطاطس المصرية، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، الأمر الذى يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" بخان يونس

أعلنت فضائل فلسطينية، استهدافها ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غربي مدينة خان يونس، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.





قمر التربيع الأخير لشهر رجب يزين السماء الليلة فى مشهد بديعيشرق قمر التربيع الأخير لشهر رجب بسماء مصر والوطن العربي بعد منتصف الليل اليوم الجمعة 02 فبراير 2024، وسيكون مشاهدا لبقية الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة 02:17 صباحاً بتوقيت مكة (11:17 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.





فيتوريا لاتحاد الكرة: لا تحاسبونى على أفريقيا.. جئت لتحقيق حلم المونديالكشف مصدر مطلع فى اتحاد الكرة أن البرتغالى روى فيتوريا يرغب فى الاستمرار فى مهمته مع منتخب مصر رغم الإخفاق الكبير فى مشواره مع الفراعنة ببطولة الأمم الأفريقية.

وأخفق منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا فى استكمال بطولة أمم أفريقيا بعدما ودع البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية، ولم يحقق أى انتصار فى البطولة واستقبلت شباك الفراعنة 7 أهداف.





الأرصاد: أمطار متفاوتة وثلوج على سانت كاترين والصغرى بالقاهرة 9 درجاتتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.





قضايا الدولة تبدأ غدا المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة مندوب من دفعة 2023تبدأ هيئة قضايا الدولة، غدا السبت، المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023.

وقررت الهيئة عقدها بداية من يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 بمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد بمنطقة حدائق أكتوبر.





قطع المياه عن بعض مناطق المهندسين من 12 منتصف الليل لـ8 صباح السبتتشهد بعض مناطق المهندسين فى محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، انقطاعًا فى المياه، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق "ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابى حتى شارع جامعة الدول العربية، ومن شارع 26 يوليو حتى الهوارى"، وذلك لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء الجمعة الموافق 2/ 2 / 2024 حتى الساعة الثامنة صباح السبت الموافق 3 / 2 / 2024.





فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لصرف السلع الغذائيةتفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية بمحافظات الوجه القبلى اليوم الجمعة، لاستمرار طرح اللحوم بأسعار مخفضة، حيث تطرح اللحوم الطازجة السودانية بأسعار مخفضة، كما يتم طرح السكر الحر بسعر 27 جنيها إضافة إلى توفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.





نيجيريا تتسلح بثلاث ألقاب لعبور أنجولا للمربع الذهبى بأمم أفريقيايلتقي منتخب نيجيريا بنظيره أنجولا، السابعة مساء اليوم الجمعة في مواجهة مثيرة بافتتاح مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي تقام في كوت ديفوار حتي 11 فبراير المقبل، لخطف أولى بطاقات نصف النهائي والمربع الذهبي.