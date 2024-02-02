شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستمر صرف السكر الحر على بطاقات التموين خلال فبراير 2024؟.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السكر الحر على بطاقات التموين للشهر الثالث على التوالي خلال فبراير 2024 بسعر 27 جنيها للكيلو، لتلبية احتياجات المواطنين من سلعة السكر، حيث تتيح الوزارة السكر الحر فى ما يقرب من 40 ألف منفذ على مستوى محافظات الجمهورية" المجمعات الاستهلاكية ، بقالين التموين، منافذ مشروع جمعيتي " ويتم الصرف بمعدل كيلو سكر إضافي للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر، كما توفر الوزارة السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو للمستفيدين من الدعم.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر توجيها وزاريا رقم 3 لعام 2024، بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمي، حيث تضمن القرار بأن تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وكذلك التأكد من الآتي :

مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الإلكترونية متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي والتزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر علي العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهة التعبئة ، الوزن الصافي ، سعر بيع المستهلك تاريخ الإنتاج ، مدة الصلاحية "