شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل قصف محيط مستشفى الأمل فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القصف الإسرائيلى وإطلاق النار، فى محيط مستشفى الأمل التابع له في خان يونس، ما يزال مستمرا.
كما أوضح أن مرضى الكلى دخلوا مرحلة الخطر بسبب تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى مع استمرار الحصار.
وأصيب مواطنان على الأقل جراء غارات شنها الاحتلال على محيط مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين غرب خان يونس.
وعثر مواطنون على جثامين 12 شهيدًا من عائلة شراب تحت رُكام منزلهم الذي استهدفه الاحتلال بقصف قبل أسابيع في منطقة السكة وسط خان يونس.
ودفن المواطنون جثامين خمسة شهداء في ساحة مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس، ليرتفع عدد جثامين الشهداء التي تم دفنها في ساحة المستشفى إلى 15، في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المستشفى، واجتياحه البري لمحافظة خان يونس.
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