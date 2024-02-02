شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل قصف محيط مستشفى الأمل فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القصف الإسرائيلى وإطلاق النار، فى محيط مستشفى الأمل التابع له في خان يونس، ما يزال مستمرا.

كما أوضح أن مرضى الكلى دخلوا مرحلة الخطر بسبب تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى مع استمرار الحصار.

وشن طيران الاحتلال الحربي عدة غارات، فجر الجمعة، تركّزت على محافظتي خان يونس ورفح، جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف متواصل لمدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية.

كما واستشهدت مواطنة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مدرسة الأمل التي تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع. كما أصيب 13 مواطنا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بالقرب من مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب خان يونس.