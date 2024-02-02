شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الأسير: الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 فلسطينيا على الأقل فى الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، بينهم سيدة وجريح وأطفال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، موطنا من قرية مرج نعجة، في الأغوار الجنوبية.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل المواطن أنيس خضر بشارات(47 عاما) من بلدة طمون، ويسكن في مرج نعجة، بعد مداهمة منزله في القرية.

من ناحية أخرى، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المواطنين من بلدة دير استيا غرب سلفيت، ولجان حقوق الإنسان، من إقامة فعالية مناهضة للاستعمار، حيث أغلقت مداخل البلدة ومنعتهم من الحركة.

وقال رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب إن قوات الاحتلال منعت حافلات تقل أشخاص من لجان حقوق الإنسان وأهالي البلدة من الدخول إلى ديراستيا للمشاركة في فعالية ضد الاستعمار، وأعلنت أن البلدة منطقة عسكرية مغلقة.