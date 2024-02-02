شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: مرضى الكلى بغزة بمرحلة الخطر وتعذر نقلهم بسبب الحصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الهلال الأحمر الفلسطيني دخول مرضى الكلى في قطاع غزة مرحلة الخطر بسبب تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى مع استمرار الحصار، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.