شكرا لقرائتكم خبر عن دليل خدمات المراكز التكنولوجية.. إجراءات طلب معاينة عقار آيل للسقوط والان مع تفاصيل الخبر
-إجراءات طلب معاينة عقار آيل للسقوط أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيًا: المستندات المطلوبة-صورة بطاقة الرقم القومي.
-صورة عقد الإيجار أو التمليك.
-كشف مشتملات لأخر فترتين.
-صور فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها.
ثالثًا: الإجراءات-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
-سداد رسم المعاينة.
-بعد إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة الهندسية.
-إعداد تقرير المعاينة.
-اعتماد تقرير المعاينة وتلقي الخدمة.
-إجراءات طلب رخصة هدم منشآت آيلة للسقوط (جزئي – كلي)أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعماله (بتوكيل رسمي موثق).
-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيًا: المستندات المطلوبة-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص.
-قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة الإدارية.
-تقرير من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن سبعة سنوات، موضحًا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.
ثالثًا: الإجراءات-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم المستندات المطلوبة واعتماد جميع المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.
-سداد رسم الفحص.
-بعد فحص الإدارة المختصة يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.
-اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.
-تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.
-استلام الرخصة لبدء العمل بها.
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