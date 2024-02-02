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دليل خدمات المراكز التكنولوجية.. إجراءات طلب معاينة عقار آيل للسقوط

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القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، التقدم بطلب معاينة عقار آيل للسقوط، وخدمة استخراج رخصة هدم منشآت آيلة للسقوط (جزئي – كلي)، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:
-إجراءات طلب معاينة عقار آيل للسقوط أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.


ثانيًا: المستندات المطلوبة-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة عقد الإيجار أو التمليك.

-كشف مشتملات لأخر فترتين.

-صور فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها.


ثالثًا: الإجراءات-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسم المعاينة.

-بعد إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة الهندسية.

-إعداد تقرير المعاينة.

-اعتماد تقرير المعاينة وتلقي الخدمة.


-إجراءات طلب رخصة هدم منشآت آيلة للسقوط (جزئي – كلي)أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعماله (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.


ثانيًا: المستندات المطلوبة-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص.

-قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة الإدارية.

-تقرير من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن سبعة سنوات، موضحًا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.


ثالثًا: الإجراءات-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة واعتماد جميع المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.

-سداد رسم الفحص.

-بعد فحص الإدارة المختصة يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

-اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.

-تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.

-استلام الرخصة لبدء العمل بها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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