شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيطرى يكشف سبب بيع فراخ "السردة" بأقل من نصف أسعار الدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد حمدى، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، إن الفترات الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة بائعين فى الشارع والأسواق، والفيس بوك، يبيعون الدواجن بأقل من نص ثمنها عند الفرارجى، ويتم البيع بالفرخة وليس بالكيلو كما هو معتاد، مشيرا إلى أنه عادة لا تتعد أوزان تلك الدواجن الكيلو وربع وتكون هزيلة فى معظم الأحيان.

وأضاف حمدى: أن فى الأغلب البائع يقف وسكينته في يده بحيث يذبح الفرخة فور بيعها، وهذا لأن احتمال كبير إذا تركها حية أن تنفق قبل وصول المستهلك إلى منزله بها، لأنها فراخ مريضة في معظم الأحيان أو معيوبة وصاحب المزرعة يتخلص منها ببيعها للتجار فى الشوارع، وللأسف بعض المطاعم اللي معندهمش ضمير، وتلك الدواجن تسمى بـ"الفراخ السردة".

وأوضح: وفراخ سردة، عبارة عن فراخ تسمين عمرها تجاوز 30 يوما مثلا، وأكلت كل العلف المناسب لها، لكن حجمها مازال قليل في حدود كيلو وربع، أما عن سبب وصول الفرخة لمرحلة السردة، يرجع إلى: مشكلة في التحضين أو في الفرشة أو في مساحة التحضين والتعليف ومشاكل التهوية والحرارة، مما يؤدى إلى ضعف مناعة الفرخة، وتصبح هزيلة ومعرضة للأمراض، ومن الممكن أن تكون مصابة بالفعل، وفى هذه الحالة أصحاب المزارع يتجهوا لبيعها لتجار السردة.