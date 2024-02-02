شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيطرى يكشف سبب بيع فراخ "السردة" بأقل من نصف أسعار الدواجن والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف حمدى: أن فى الأغلب البائع يقف وسكينته في يده بحيث يذبح الفرخة فور بيعها، وهذا لأن احتمال كبير إذا تركها حية أن تنفق قبل وصول المستهلك إلى منزله بها، لأنها فراخ مريضة في معظم الأحيان أو معيوبة وصاحب المزرعة يتخلص منها ببيعها للتجار فى الشوارع، وللأسف بعض المطاعم اللي معندهمش ضمير، وتلك الدواجن تسمى بـ"الفراخ السردة".
وأوضح: وفراخ سردة، عبارة عن فراخ تسمين عمرها تجاوز 30 يوما مثلا، وأكلت كل العلف المناسب لها، لكن حجمها مازال قليل في حدود كيلو وربع، أما عن سبب وصول الفرخة لمرحلة السردة، يرجع إلى: مشكلة في التحضين أو في الفرشة أو في مساحة التحضين والتعليف ومشاكل التهوية والحرارة، مما يؤدى إلى ضعف مناعة الفرخة، وتصبح هزيلة ومعرضة للأمراض، ومن الممكن أن تكون مصابة بالفعل، وفى هذه الحالة أصحاب المزارع يتجهوا لبيعها لتجار السردة.
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