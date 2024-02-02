شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات لا تعرفها عن محطة الحمام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة ومحطة الحمام التى يتم العمل فيها حاليًا لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه فى إنتاج الغذاء .

و تعد هذه المشروعات نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة من خلال إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة ، توفر الآلاف من فرص العمل وتدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول محطة الحمام:

1- محطة الحمام ومشروع الدلتا الجديدة تمثل خطوة كبرى في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر

2- تمتد على مساحة 82 فدان و ستصبح المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 7.50 مليون متر مكعب يومياً .

3- تنفيذ المحطة تم من خلال تحالف من عدد من الشركات المصرية الكبرى .

4- تم توريد وحدات المحطة من الدول المشهود لها عالمياً بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ وحدات المحطات .

5- سيتم الإعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع ، والتوسع في الدراسات الخاصة بنوعية المياه ، ومراعاة متابعة درجة ملوحة المياه خلال المواسم الزراعية المختلفة .

6- سيتم تحديد أفضل أنواع المحاصيل المقرر زراعتها طبقاً لدرجة ملوحة المياه ، و عمل معالجات للتربة لعلاج مشاكل تراكم الملوحة بها في ظل استخدام مياه ري ذات ملوحة مرتفعة نسبياً .

7- يجرى حالياً وضع آلية لمراقبة نوعية مياه المصارف التي يتم تجميعها وتوجيهها للمسار الناقل ، وأيضاً رصد نوعية المياه الناتجة من محطة المعالجة للإطمئنان على جودة أعمال المعالجة الجارية بالمحطة .