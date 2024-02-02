شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات لا تعرفها عن محطة الحمام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
و تعد هذه المشروعات نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة من خلال إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة ، توفر الآلاف من فرص العمل وتدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية .
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول محطة الحمام:
1- محطة الحمام ومشروع الدلتا الجديدة تمثل خطوة كبرى في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر
2- تمتد على مساحة 82 فدان و ستصبح المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 7.50 مليون متر مكعب يومياً .
3- تنفيذ المحطة تم من خلال تحالف من عدد من الشركات المصرية الكبرى .
4- تم توريد وحدات المحطة من الدول المشهود لها عالمياً بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ وحدات المحطات .
5- سيتم الإعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع ، والتوسع في الدراسات الخاصة بنوعية المياه ، ومراعاة متابعة درجة ملوحة المياه خلال المواسم الزراعية المختلفة .
6- سيتم تحديد أفضل أنواع المحاصيل المقرر زراعتها طبقاً لدرجة ملوحة المياه ، و عمل معالجات للتربة لعلاج مشاكل تراكم الملوحة بها في ظل استخدام مياه ري ذات ملوحة مرتفعة نسبياً .
7- يجرى حالياً وضع آلية لمراقبة نوعية مياه المصارف التي يتم تجميعها وتوجيهها للمسار الناقل ، وأيضاً رصد نوعية المياه الناتجة من محطة المعالجة للإطمئنان على جودة أعمال المعالجة الجارية بالمحطة .
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