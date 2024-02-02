شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف المحتكرين.. ضبط 800 طن سلع حجبها تجار لرفع أسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1316) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها قرابة (4 طن أرز – 220 طن سكر – 15,5 طن دقيق بلدى مدعم – 15 طن دقيق أبيض – 41,5 طن "مواد غذائية متنوعة"- 288 طن أعلاف "حيوانية – مبيدات زراعية" – 2806 لتر زيت طعام – 6,5 طن أسمدة زراعية مدعمة – 85907 عبوة سجائر.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية لرفع أسعارها.