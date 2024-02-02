شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات وزارة الصحة للحفاظ على مجتمع خال من الإعاقات السمعية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنها أطلقت مبادرة الكشف المبكر عن الإعاقات السمعية للأطفال حديثى الميلاد وذلك بهدف جعل المجتمع المصرى خالى من المشكلات والاعاقات السمعية .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة الفحص المبكر للاعاقات السمعية تتضمن :

1- عمل المسح السمعى لجميع الأطفال حديثى الميلاد.

2- توفير سبل التشخيص والمتابعة.

3- توفير العلاج المجانى للأطفال.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.

وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذى ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة.

وأوضح أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة