شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: نقص حاد فى الوقود بمستشفى الأمل واقتراب الأكسجين من النفاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الهلال الأحمر الفلسطيني عدد من الإصابات بين صفوف النازحين جراء سقوط السقف عليهم بسبب استمرار القصف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن هناك نقص حاد في مخزون الوقود بمستشفى الأمل واقتراب الأكسجين من النفاد مرة أخرى وشح شديد في الطعام، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الأكسجين والمواد الغذائية والوقود لمستشفى الأمل.