شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق شارع ذاكر حسين بمدينة نصر بسبب "المونوريل".. اعرف التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر
- القادم من محور عبد الله العربى ويرغب الاتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية:
- يميناً اتجاه شارع المستشار حافظ والاستكمال فيساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم ، فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.
ـ يميناً اتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد والاستكمال فيساراً اتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.
ـ القادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى.
ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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