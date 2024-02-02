شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق شارع ذاكر حسين بمدينة نصر بسبب "المونوريل".. اعرف التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة ومواجهة أى كثافات مرورية متوقعة بسبب إغلاق شارع ذاكر حسين المتجه إلى ميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم فى مدينة نصر، لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى غلق كلى لمسطح كوبرى جيهان السادات، وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة رقم (4) الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً ابتداءاً من الساعة 12.05 صباح يوم الجمعة الموافق 2/2/2024 ولمدة (ثلاثون يوماً)، وإجراء بعض التحويلات المرورية كالآتى:

- القادم من محور عبد الله العربى ويرغب الاتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية:

- يميناً اتجاه شارع المستشار حافظ والاستكمال فيساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم ، فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.

ـ يميناً اتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد والاستكمال فيساراً اتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.

ـ القادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.