شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: الأطقم الطبية تتعرض لإطلاق نار فى غزة.. وانتشارا للأمراض الفتاكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه لا يوجد مكان آمن في مختلف أنحاء قطاع غزة والأطقم الطبية تتعرض لإطلاق النار، لافتا إلى أن قطاع غزة يشهد انتشارا للأمراض الفتاكة.

وأضاف متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنه لا تتوافر التدابير الأمنية لإيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة وهناك مئات الآلاف من المرضى في القطاع بحاجة إلى رعاية صحية بشكل دوري، موضحا أنه لا يمكن أداء مهام إنسانية في القطاع دون توفير وصول آمن لسيارات الإسعاف.