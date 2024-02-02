شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين والصغرى بالقاهرة 9 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد. درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 6 - 7 درجة مئوية ) ، وفرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى الى ( اقل من صفر درجة مئوية ).

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومتوقع أيضا أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً) الي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08.