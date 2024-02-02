شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية استخراج ترخيص بفتح محل عام.. اعرف الخطوات والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، إمكانية استخراج ترخيص بفتح محل عام، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

- في جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل، وكذلك صور الشهادة الصحية الخاصة بهم وصورة البطاقة الضريبية وصورة السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام تنفيذ الاشتراطات المطلوبة في المحال العامة وقبل إصدار الترخيص.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية (إذا كان السن بين 21 و30 سنة).

- صورة عقد الإيجار أو الملكية.

- خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل.

- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيًا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.

- إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.

ثالثًا: الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

-عند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة.

-بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت.

-إبلاغ الوحدة المحلية عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.

-تقوم الغدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.

-تسديد الرسوم بالخزينة المختصة واستلام الرخصة وتلقي الخدمة.