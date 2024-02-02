شكرا لقرائتكم خبر عن يرى بالعين المجردة.. اقتران ثلاثى بديع للقمر والزهرة والمريخ الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المتخصصون وهواة الفلك في رصد ومتابعة اقتران ثلاثي بديعي يومي الأربعاء والخميس المقبلين ، وفيه يقترن القمر مع كوكب الزهرة ،ألمع كواكب المجموعة الشمسية، وكذلك مع كوكب المريخ ، الكوكب الأحمر ، ويمكن رؤيته بالعين المجردة السليمة في الصباح الباكر قبل شروق الشمس ، وذلك في حالة صفاء الجو وخلوالسماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأوضح الدكتور اشرف تادرس استاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، أن شهر فبراير خاصة الأسابيع الثلاثة الاولى منه تعد مثالية لرصد ومتابعة الظواهر والاحداث الفلكية بسبب عدم وجود تأثير ضوء القمر مما يجعل السماء أكثر ظلمة.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الاقتران الثلاثي الذي سيحدث يومي الاربعاء والخميس المقبلين رصد القمر والزهرة والمريخ بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية بغضون الساعة 5:30 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

وعن مصطلح الاقتران ،لفت أستاذ الفلك إلى أنه يعني اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي اخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.