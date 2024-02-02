شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النظافة يتفقد أعمال كنس وغسيل الشوارع بالسيدة زينب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهره أعمال الإدارة المركزيه للنظافة بعد التعاون مع الإدارة المركزية للشؤون الفنية بعمل خطط الهيئة لرفع مستوى النظافة ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة.

وتابع رئيس هيئة النظافة عمل تروسيكلات المياه في غسيل البلدورات والأرصفة بطول الطريق بشارع بورسعيد وتفرعاته لقطاع فرع الهيئة بحي السيدة زينب في إطار حرص الهيئة علي تحسين المظهر العام بكافه ارجاء القاهره واستخدام كافه إمكانيات الهيئة من سيارات الكنس الألى وسيارات الشفط الجديدة وتروسيكلات المياه التي تستخدم في خطه التشغيل اليومية من جمع القمامة بالحواري والأزقة والأماكن الشعبية وفق تطوير شامل لكافة المركبات بأنواعها المختلفه لاستخدامها مع أدوات نظافة جديده تساعد علي أداء أمثل في الأماكن الشعبية الغير مؤهلة للسيارات الكبيره بعد دراسه عمليه علي أرض الواقع لكافه أحياء المنطقه الجنوبيه والشماليه تسهم في رفع مستوى النظافة.

ووجه اللواء ايهاب الشرشابي، الإدارة المركزيه للنظافة والمركزية للشؤون الفنية بالتعاون والتنسيق في تنفيذ خطه التشغيل اليوميه لاستخدام كل إمكانيات الهيئة علي مدار الساعة طوال اليوم