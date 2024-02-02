شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بمواصلة جهود طلاء العقارات المحيطة بمحطة قطارات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية ومشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وذلك بشوارع أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.

وتابع المحافظ خلال جولته الميدانية نسب التنفيذ بمشروع تحسين الرؤية البصرية وطلاء العقارات المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل، وذلك في إطار المشروع الذي تنفذه المحافظة لرفع كفاءة المنطقة والشوارع المحيطة بالمحطة.

ووجه المحافظ بمواصلة جهود طلاء العقارات والتشديد على الشركة المنفذة بالالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال بما يعكس الشكل الحضاري اللائق.

وتفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير ميدان الحجاز والمواقع الكائنة أسفل وبجوار محور الفريق كمال عامر بالعجوزة والمنيرة الغربية، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بذلك القطاع للظهور بالشكل الحضاري اللائق.

ورافق المحافظ خلال جولته أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء العجوزة وإمبابة والمنيرة الغربية وجنوب.