شكرا لقرائتكم خبر عن البروفيسور مجدي يعقوب يحصل على جائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل البروفيسور مجدى يعقوب على جائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية، حيث أعلنت جائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية عن أربعة فائزين، ومن أبرزهم البروفيسورالدكتور مجدي يعقوب ، وتم اختيار الفائزين لهذا العام من قبل لجنة تحكيم مستقلة، اختارتهم بناءً على جهودهم الاستثنائية في مواجهة التحديات المجتمعية المعقدة والتشجيع على التعايش السلمي والتكافل بين الناس على المستوى المحلي والدولي.

وسيتم تكريم الفائزين بالجائزة يوم 5 فبراير 2024 في صرح زايد المؤسس بالعاصمة الإماراتية أبوظبى.

وتم إختيار جراح القلب الإنسان البروفيسور مجدي يعقوب، تقديراً لجهوده في تمكين الرعاية الطبية لإنقاذ حياة من هم في أمس الحاجة إليها، وأيضا بصفته مؤسس مؤسسة مجدي يعقوب للقلب في مصر، ومنظمة سلسلة الأمل الخيرية في المملكة المتحدة.

ورصد اليوم أبرز المواقف الإنسانية في حياة السير مجدي يعقوب، ومنها:

-السبب في اختياره قسم القلب هو وفاة عمته ، وتحدث أبوه معه أنه إذا ذهبت وتعالجت من روماتيزم القلب في إنجلترا كانت شفيت، وهذا السبب في اختياره القسم.

- ساعد في إنقاذ آلاف الأرواح وخاصة الأطفال.

تخرج ملك القلوب فى كلية الطب جامعة القاهرة عام 1957.

- غادر مصر عام 1964 وبدأ حياته المهنية فى أحدث المستشفيات فى إنجلترا.

- أصبح فى عام 1974 ملك القلوب أول طبيب فى نيجيريا يجرى جراحة القلب المفتوح.

- ترأس مجدى يعقوب عام 1980 برنامج زراعة القلب فى مستشفى هارفيلد بإنجلترا.

- 1986 تم تعيينه أستاذا فى المعهد الوطنى للقلب والرئة فى جامعة إمبريال كوليدج العريقة فى لندن.

- يعتبر الدكتور مجدى يعقوب رائدا من رواد عمليات زراعة القلب على المستوى العالمى.

- يعد من أفضل أطباء القلب فى العالم الذى طور تقنيات جديدة ورائدة فى مجال جراحة القلب لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل قلبية عند الولادة.

- تقاعد ملك القلوب عن العمل الوظيفى فى عام 2001، وكرس وقته لمنظمة "سلسلة الأمل" الخيرية التى أسسها فى عام 1995 والتى تهتم بالأطفال فى مناطق الصراعات فى الدول النامية والذين يعانون من أمراض قلبية.

- افتتح الدكتور مجدى يعقوب عام 2009 مركز أسوان للقلب.