شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقصف مستودع الأدوية المركزى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد التلفزيون الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة في قطاع غزة، وأكد أن قصف المستودع في مدينة غزة أوقع شهداء وجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية حربها الشاملة والإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة الفلسطيني لليوم الـ119 على التوالي، حيث واصلت القوات قصف مناطق مختلفة بالقطاع، في ظل اشتباكات مستمرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في عدد من المحاور، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وشن طيران الاحتلال الحربي عدة غارات تركزت على محافظتي خان يونس ورفح، جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف متواصل لمدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية.

من جانبها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة راح ضحيتها 112 شهيدا و148 مصابا خلال 24 ساعة.

وأعلن الصحة، في بيان، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27.131 والجرحى إلى 66.287 منذ بدء الحرب.