شكرا لقرائتكم خبر عن تفحم مطعم بعد ساعات من افتتاحه إثر انفجار اسطوانة غاز بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفحم مطعم بعد ساعات قليلة من حفل افتتاحه، بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إثر انفجار اسطوانة غاز نتج عنه انفجارها، وأتت النيران على محتويات المطعم، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران دون وقوع إصابات. وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق فى مطعم بمدينة كفر الزيات، انتقلت قوة أمنية وسيارة مطافي لمكان البلاغ وتم إخماد النيران. وتبين نشوب حريق بالمطعم نتيجة تسرب الغاز من اسطوانة بوتجاز، بعد ساعات من حفل افتتاح المطعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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