شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسيف: 335 ألف طفل أقل من 5 سنوات فى غزة معرضون لسوء التغذية الحادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد متحدث يونيسف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن 17 ألف طفل في قطاع غزة فقدوا ذويهم جراء القصف الإسرائيلي، ويلاقون صعوبة كبيرة في تحديد أماكن الأطفال بقطاع غزة بسبب القصف المتواصل.

وأضاف متحدث يونيسف بالشرق الأوسط، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أننا نقدم الدعم النفسي والحماية والاحتياجات الأساسية للأطفال في قطاع غزة ولدينا برامج لدعم الصحة النفسية والاجتماعية لعدد كبير من الأطفال في غزة.

واستكمل: " 70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من النساء والأطفال و 335 ألف طفل دون 5 سنوات في قطاع غزة معرضون لسوء التغذية الحادة".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.