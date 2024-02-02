شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح أماكن تلقى لقاح الأنفلونزا على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الأنفلونزا الموسمية ونزلة البرد مرضان مختلفان لكن أعراضهما متشابهة، لذلك يجب استشارة الطبيب أولًا قبل الحصول على أى دواء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "يمكن تلقي لقاح الأنفلونزا لتعزيز مناعتك والوقاية من الإصابة بها، وأضافت: اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وقالت: يعطى لقاح الأنفلونزا الموسمية مع أي من اللقاحات الأخرى في نفس الوقت، أو في أي وقت قبل أو بعد أي لقاح آخر، إذ لا يوجد اشتراط لمدد زمنية فاصلة محددة بين لقاح الإنفلونزا الموسمية وأي لقاح آخر.

وذكر الدكتور مصطفى محمدى رئيس المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا فى تصريحات صحفية أن المصل ينشط الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، ولكنه لا يوفر الحماية الكاملة مثل باقى التطعيمات، بل يقلل حدة الإصابة، وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا.