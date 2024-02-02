غارات أمريكية بريطانية تستهدف مدن يمنية فى محافظة حجة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام يمنية، اليوم الجمعة، عن "عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بـ4 غارات منطقة الجر بمديرية عبس".

ويناير الماضي، شنت طائرات وبوارج وغواصات أمريكية وبريطانيا، غارات على اليمن شملت عدة محافظات، وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن واشنطن بالتنسيق مع حلفائها وبمشاركة القوات البريطانية استهدفت الحوثيين بعدة ضربات.

وتم استهداف منصات حوثية لإطلاق الصواريخ والمسيرات، حينها قالت وسائل إعلان أمريكية، إن الضربات ضد الحوثيين تتم بطائرات وسفن وغواصات.

وتعليقا على ذلك قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الضربات التي استهدفت أهدافا حوثية في اليمن جاءت ردا على تهديد أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وتمثل رسالة واضحة أننا لن نتسامح مع تهديد جنودنا أو الملاحة البحرية.

وقد أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية.



